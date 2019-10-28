Sandıklı'da trafik kazası: 2 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Emirhisar Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hocalar ilçe istikametinden Sandıklı ilçe istikametine doğru seyir halinde bulunan 35 P 7065 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Ç., Emirhisar köyü içerisine girdiğinde kümes hayvanlarını gördü. Bu esnada hızını azaltan araca, aynı istikamette seyir halinde bulunan İsmail Ö. yönetimindeki 03 LR 194 plakalı aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Nadiye Ö. ve Salih Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Sandıklı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:11

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.