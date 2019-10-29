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Sandıklı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Sandıklı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.
Sandıklı İlçe Kaymakamlığı binası önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan program, Kaymakam Eflatun Can Tortop’un makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen kutlama programında Kaymakam Eflatun Can Tortop, Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Yurt ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı ile devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, halk oyunları gösterileri, şiirler, kompozisyonlar okundu.
Törende konuşan Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “Özgür ve bağımsız varlığımız ile milli birlik ve beraberliğimizin kaynağı olan Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından kurulan Cumhuriyetimiz; azmin, kararlılığın, fedakârlığın, birlik ve beraberliğin ve egemenliğin sembolü olmuştur. Cumhuriyetimiz farklı kültür, inanç ve düşünceleri teminat altına alarak birlikte yaşama idealimizin kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde milletimizin sahip olduğu tüm değerlerle hissettiği bu coşku ve heyecanının gönül dünyasından hiç eksik olmamasını temenni ediyor, bu müstesna günde Cumhuriyet’i “en büyük eserim” diye tanımlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu aziz vatanın bütünlüğünü, bağımsızlığı, Cumhuriyet ve demokrasimizin korunması için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
Program sonunda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edilirken, programa katılan okulların tören geçişi ile program sona erdi.

AFYONKARAHİSAR

29 Ekim 2019 Salı

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