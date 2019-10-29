Şuhut’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Öğrenciler gösteri ve şiirleri ile protokol üyelerini ve izleyicileri kendilerine hayran bıraktı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Şuhut Şehir Stadyumunda kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Hakimi Emin Erkmen, AK Parti Şuhut Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, daire amirleri, eğitim camiası ve çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü törenleri Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya’nın sabah kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Tören alanına geçen Kaymakam Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt burada öğrencilerin ve vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, “Atatürk’ün eseri, bir büyük devrim ve Türk milletine eşsiz bir armağan olan Cumhuriyet’in ilanının 96. yılını bayram olarak birlikte kutlamanın mutluluğu, coşku ve heyecanı içerisindeyiz. Bundan 96 yıl önce aziz milletimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Şuhut ilçemizden başlattığı şanlı yürüyüş ile işgalci düşman kuvvetlerine karşı taarruz harekatına geçmiş, dört bir yanı işgal edilmiş Anadolu toprakları düşmandan temizlenmiştir. Aziz milletimiz yaşadığı zorluklara ve her türlü imkânsızlıklara karşın tarihte eşine az rastlanır bir mücadele ortaya koyarak büyük bir zafer elde etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atütürk’ü kahraman silah arkadaşlarını ve bu kutsal toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyor, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Şuhut Gazipaşa Ortaokulu ve Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış oldukları folklor, zeybek ve çeşitli oyunları protokol üyeleri ve izleyiciler tarafından tam not alırken, Şuhut İmam Hatip Lisesinin düzenlemiş olduğu ay yıldızlı koreografi gösterisi ise izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dereceye giren öğrencilere Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. 29 Ekim kutlama törenleri yapılan resmi geçit töreni ile son buldu.

AFYONKARAHİSAR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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