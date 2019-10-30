Afyonkarahisar'da trafik kazası, 1 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde toprak yolda seyir halinde bulunan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, EvcilerÖzdemir köyü arasındaki Kanlıyatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evciler ilçesi istikametinden Özdemir köyüne doğru seyir halinde bulunan Berat A. yönetimindeki 45 AAB 12 plakalı araç, Kanlıyatak mevkiine geldiği esnada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Berat A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralı Berat A. Dinar Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralı Berat A. sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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