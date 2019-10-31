Şuhut'ta Fatih Ortaokulu'na kütüphane

Anadolu Güneşi Derneği tarafından Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Fatih Ortaokulu'nda kurulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Kütüphane'nin açılış kurdelesini kesen Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, kütüphanenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiklerini ifade etti. Açılış kurdelesinin ardından Kaymakam Kaya, Başkan Bozkurt ve protokol üyeleri kütüphaneyi inceledi. Güzel bir kütüphane oluşumunun sağlandığını belirten Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt, bu güzel hizmetlerinden dolayı Anadolu Güneşi Derneğine canı gönülden teşekkürlerini ifade etti. Açılış merasimi günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. Ayrıca Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt, öğrencilere de çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Törene; Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Arslan, protokol üyeleri, eğitim camiası ve Anadolu Güneşi Derneği yetkilileri katıldı.

AFYONKARAHİSAR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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