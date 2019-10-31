Şuhut'ta güvenlik toplantısı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü himayesinde güvenlik toplantısı yapıldı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki toplantıya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantı, ilçe genelinde meydana gelen trafik sorunlarının ele alınması ile devam etti. İlçede asayişin sağlanması konularını da ele alan Müdür Alaçam ve Başkan Akar, birlikte muhtarlar konu ile ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Toplantı, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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