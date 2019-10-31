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Afyonkarahisar'da kan bağışına yoğun ilgi

İHA

AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanlığı, Kızılay Haftası kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi.

Afyonkarahisar'da kan bağışına yoğun ilgi

AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanlığı, Kızılay Haftası kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi.
AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek olarak kan verdi. Zafer Meydanı'ndaki Kızılay Gezici Kan Bağışı istasyonuna gelen partili kadınlar, kan bağışında bulundu. Kampanyaya AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve il başkan yardımcıları ile birlikte kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen programda yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar'da AK Parti olarak Kadın ve Gençlik Kollarımızda birlikte her zaman olduğu gibi Kızılay’ımıza kan bağış kampanyanız için bugün burada toplandık. Her kan bir fidandır diyerek aynı zamanda burada kan bağışında bulunan hemşehrilerimize birer fidan dağıtıyoruz. Fidanlık Orman Bölge Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol gereği bağışçılarımıza fidan veriyoruz. Kan günlük değil 365 gün her zaman ihtiyaç olan bir şeydir. Afyonkarahisar'da Kızılay Şube Başkanımız da burada. Hamdolsun Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz AK Partili Kadın ve Gençlik Kollarımız her daim 7/24 kan bağışında bulunmaktadırlar. İnşallah farkındalık oluşturmak için hem Kızılay Haftası dolayısıyla hem de AK Parti Genel Merkezimizin 81 ilde eş zamanlı bugün itibariyle saat 11.00 da başlattığımız kampanyamızın yoğun bir ilgi göreceğine inanıyorum" dedi.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de yaptığı açıklamada “Malumunuz olduğu üzere her yıl AK Parti Kadın Kolları olarak Kızılay iş birliği içerisinde kan bağışı kampanyamızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de burada 31 Ekim tarihini seçtik. 81 ilde Kadın Kollarımız ile birlikte eş zamanlı olarak bu kampanyayı yürütüyoruz. 24 Ekim4 Kasım arası her yıl Kızılay Haftası olarak kutlanıyor. 143 yıldır dünyanın her yerinde ve ülke içerisinde her türlü acıya gözyaşı savaş sonrası sıkıntılar da halkımızın yaralarını insanların yaralarını saran Kızılay’ımız yanında olmak için buradayız. Kan bağışı Kızılay’ımızın en önemli etkinliklerinden birisi. Ülkemizde bu etkinliği gerçekleştiren tek kuruluş. Kan vermek, hayat kurtarmak ile eşdeğerdir. Ülkemizde binlerce insan trafik kazaları veya çeşitli hastalıklar nedeniyle kan bulamadığından hayatını kaybetmekte. Ancak 80 milyonluk Türkiye'de yüzde biri bile düzenli kan bağışında bulunmamakta. O nedenle bizim kan bağışına çok daha fazla dikkat çekmemiz ve önemini her yıl daha fazla artarak belirtmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Açıklamaların ardından partililer gezici kan bağış istasyonuna girerek sırayla kan verdi.

AFYONKARAHİSAR

31 Ekim 2019 Perşembe

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