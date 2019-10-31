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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Beldesinde yağmur duası yapıldı.

Şuhut'a bağlı Karaadilli Beldesinde yüzlerce vatandaşın katılımıyla yağmur duası yapıldı. Karaadilli mesire alanında yapılan yağmur duasına, Karaadilli Belde Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, AK Parti Karaadilli Belde Başkanı Veli Yaman, Karaadilli Belde Karakol Komutanı Orhan Ok, din görevlileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Öğle namazı sonrasında toplanan vatandaşlar, din görevlileri tarafından yapılan duaya hep birlikte amin diyerek el açtılar. Karaadilli Beldesi tarafından vatandaşlara yağmur duasının ardından ikram yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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