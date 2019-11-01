Şuhut protokolünden DSİ 183. Bölge Müdürü Topaloğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Devlet Su İşleri (DSİ) 183. Bölge Müdürlüğüne atanan Faruk Topaloğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt'a, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi üyeleri Umut Eroğlu ve Gültekin Özdemir eşlik etti. DSİ 183. Bölge Müdürlüğü görevine yeni atanan Topaloğlu'na hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt ile beraberindeki heyet bir süre hasbihal ederek ilçeye yapılacak hizmetlerle ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Ziyaret sonunda DSİ 183. Bölge Müdürü Topaloğlu'na Şuhut ilçesinin yöresel yemeği olan tescilli keşkeğin çömleğinden oluşan bir plaket takdim eden Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt, misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

AFYONKARAHİSAR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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