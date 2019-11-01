Patates yüklü tır devrildi, karayolu patates tarlasına döndü Sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi

Afyonkarahisar’da aşırı yağış nedeniyle patates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, adeta patates tarlasına dönün yol trafiğe kapandı.

Kaza, Afyonkarahisar Çevre Yolu, Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 38 TT 710 plakalı patates yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerleri de yıkarak karşı şeride geçip devrildi. Kaza sonrası henüz kimliği tespit edilemeyen tır şoförü yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolu adeta patates tarlasına dönerken, yol trafiğe tamamen kapandı. Yolda sürücüleri engelleyen patates çuvallarını ise polis ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışıldı. Kapanan yolda oluşan uzun araç kuyruğunu ise emniyet ekipleri şehir merkezine yönlendirdi.

Öte yandan Afyonkarahisar çevre yolu üzerinde yine kayganlaşan zeminde aynı saatlerde bir yolcu midibüsünün de devrildiği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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