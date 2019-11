Afyonkarahisar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nda düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında okul öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu.

29 Ekim ve 4 Kasım Kızılay etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu. ‘Damlaya Damlaya Can olur’ sloganıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesine öğrenci velilerin ilgisi yoğun oldu. Öğrenci velileri kan verirken minik öğrencilere de okul bahçesinde kurulan çadırda kan vermenin önemi anlatıldı.

KAN VERELİM CAN VERELİM

Okul Müdürü Figen Memiş, yaptığı açıklamada, kan vermenin önemini belirterek, kan acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Müdür Memiş, “29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında okulumuzda kan bağışı kampanyası düzenledik. Kampanyaya katkıda bulunan tüm velilerimize teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki her damla kan kurtarılan bir candır. Kan bağışı kesinlikle çok önemlidir. Kan bugün olmasa da bir gün bize de lazım olabilir. Başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Onun için kan verelim can verelim diyoruz” dedi.

AFYONKARAHİSAR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.