Çay-Dinar karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'ın ÇayDinar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ÇayDinar karayolu Kılıçkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ilçesinden Dinar ilçesine doğru seyir halinde olan Ali İhsan İ.(46) yönetimindeki 03 AAS 299 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mahmut N.(49) yönetimindeki 35 DA 4309 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ali Ulu (45) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ali Ulu'yu Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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