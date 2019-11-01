Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, ...

İHA

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, sözde Ermeni soykırımı meselesini her sene 24 Nisan'da gündeme getirenlerin şimdi vaktinden 6 ay önce gündeme getirdiğini belirterek "Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur. Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, sözde Ermeni soykırımı meselesini her sene 24 Nisan’da gündeme getirenlerin şimdi vaktinden 6 ay önce gündeme getirdiğini belirterek “Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur. Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler" dedi.

Afyonkarahisar'da AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılışına AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, AK Parti Ankara İl Teşkilatı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın konuşmasının ardından toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini ve bu dönemin yeni şartlar barındırdığını belirterek, “Yeni bir döneme girdik ve bu yeni dönem yeni şartlar barındırıyor. Bir taraftan işte dünyanın nasıl şekillendirildiğini hep beraber görüyoruz. Doğu Akdeniz’deki petrol arama meselelerinden efendim S400’lere kadar yada terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda attığımız haklı adımların nasıl hepsi tek bir millet olarak karşımıza çıkan o emperyalist güçler tarafından engellendiğine şahit oluyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın lideri ve öncüsü olduğunu sadece biz değil Türkiye’nin düşmanları da çok iyi biliyor. Onun için Türkiye’yi bu süreçte geriletmek, ayağına çelme takmak Türkiye’yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek istiyorlar. 15 Temmuz bu çabalardan sadece biriydi. Barış Pınarı Harekatı’nda karşımızda gördüğümüz PYD/YPG’side bu amaca hizmet eden sadece birkaç figürandır. DEAŞ’ından tutun başka alanda karşımıza çıkan siyasi meselelere kadar hepsi güçsüz bir Türkiye isteyenlerin ortak ürünüdür. Amerika’nın Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’ye karşı karar alanlarında arkasında zihin halkalarında bu vardır. Bir mektupla hizaya soktukları Türkiye’nin artık mektup diplomasiyle hizaya sokulamayacak bir ülke olduğunu bildikleri için içlerindeki her türlü fesadı ortaya koyarak Türkiye’yi engellemeye çalışıyorlar” diye konuştu.

“Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur”
Sözde Ermeni soykırım meselesini her sene 24 Nisan’da gündeme getirenlerin şimdi vaktinden 6 ay önce gündeme getirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur” dedi. Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenlerin Kızılderililerin hesabını vermesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, “Bizim tarihimizde insanları 'Hz. İnsan' olarak görmek vardır. Bizim medeniyetimizde Hz. Ali Efendimizin ‘İnsanlar ya yaradılışta eşit, ya dinde kardeşindir’ prensibi vardır. Ancak kendi tarihlerinin her sayfasında bol miktarda kan ve gözyaşı damlayanlar dönüp de Türkiye’ye Ermeni soykırımı üzerinden ders vermeye kalkmasınlar, böyle bir hadsizliğin içerisine gitmesinler. Eğer bunu söylüyorsanız oturduğunuz ülkenin esas sahipleri olan Kızılderililerin hesabını verin. Milyonlarca, on milyonlarca Kızılderilinin nasıl yok olduğunu ve onun üzerinden bir rüya ülkesi olarak Amerika’nın inşa edildiğini anlatın. Yada geçen Salı günü Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Senegal’in Dakar başkentinin açıklarındaki Goree Adası'nın bir hesabını verin. Anlatılmaz. Bana anlatsalar ben inanmazdım. Şu sahnenin üçte biri kadar bir yerde 3040 kişinin yerlerde yattığı, zincirlerle bağlı olarak yattığı, çocuklarında üst üste konulduğu, daha şişman çocukların alta, daha zayıfların üste konulduğu bir köle pazarı. Üst katında da köle tüccarları vur patlasın, çal oynasın oynuyorlar. Yaklaşık yüz yıllar içerisinde 150 milyon Afrikalı köle oradan Amerika’ya ve Avrupa ülkelerine götürüldü. Önce bunun hesabını verin. Fransız Parlamentosundakiler eğer Türkiye’ye bir çift laf söyleyecek kendilerinde bir had buluyorlarsa bizde Goree Adası'nın hesabını verin deme hakkını kendimizde fazlasıyla buluyoruz ve insanlık adına bunun hesabını soruyoruz. Böyle bir Türkiye istemiyorlar, işin özeti bu” ifadelerine yer verdi.

AFYONKARAHİSAR

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “7 düvel AK Parti’ye karşı bir gayretin içerisinde ama bizi asla koparamayacak” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara İl Başkanlığının İstişare Toplantısı'na telefonla bağlandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “7 düvel AK Parti’ye karşı bir ...
Sandıklı'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sandıklı'da trafik kazası: 4 yaralı
Çay-Dinar karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çay-Dinar karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
Dün çaldı bugün yakalandı Daha önce iki traktörü çalıp sattığını da itiraf etti
YEREL HABERLER Dün çaldı bugün yakalandı Daha önce iki traktörü ...
Kaymakam Kaya ve Başkanı Bozkurt'dan kamu kurumlarını ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Kaya ve Başkanı Bozkurt'dan kamu kurumlarını ...
Başhekim Teberik, hastaları hakları konusunda bilgilendirdi
YEREL HABERLER Başhekim Teberik, hastaları hakları konusunda ...
Anaokulu öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Anaokulu öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu
Patates yüklü tır devrildi, karayolu patates tarlasına döndü Sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Patates yüklü tır devrildi, karayolu patates ...
Şuhut protokolünden DSİ 183. Bölge Müdürü Topaloğlu'na hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Şuhut protokolünden DSİ 183. Bölge Müdürü ...
Karaadilli Beldesinde yağmur duası
YEREL HABERLER Karaadilli Beldesinde yağmur duası
Vali Mustafa Tutulmaz: “Son 200 yılın savaşlarının temeli enerji” Afyonkarahisar’da “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü” paneli
YEREL HABERLER Vali Mustafa Tutulmaz: “Son 200 yılın savaşlarının ...
Afyonkarahisar'da kan bağışına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kan bağışına yoğun ilgi
Afyonkarahisar Mutfağı UNESCO'ya dahil oldu Afyonkarahisar, Gaziantep ve Hatay'dan sonra 3'üncü şehir oldu Lokum, sucuk, haşhaş, keşkek ile patatesli ekmek markalaşma yolunda
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Mutfağı UNESCO'ya dahil ...
Şuhut'ta güvenlik toplantısı
YEREL HABERLER Şuhut'ta güvenlik toplantısı
Samanlıkta iğne arar gibi cinayet zanlılarını arayıp buldular Öldürülen şahsın eşi her şeyi itiraf etti Cinayet zanlısı bacanağı ve yeğeni çıktı
YEREL HABERLER Samanlıkta iğne arar gibi cinayet zanlılarını arayıp ...
Şuhutlular İstanbul'da bir araya geldi
YEREL HABERLER Şuhutlular İstanbul'da bir araya geldi
Şuhut'ta Fatih Ortaokulu'na kütüphane
YEREL HABERLER Şuhut'ta Fatih Ortaokulu'na kütüphane
Şuhut Belediyesi'nden parke taşı yenileme çalışmaları
YEREL HABERLER Şuhut Belediyesi'nden parke taşı yenileme çalışmaları
Köyde bayanlara meme kanseri anlatıldı
YEREL HABERLER Köyde bayanlara meme kanseri anlatıldı
Sunal ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Sunal ailesinin acı günü
Kızılay’dan miniklere uçurtma şenliği
YEREL HABERLER Kızılay’dan miniklere uçurtma şenliği
Şuhut'ta öğrencilere Flor Vernik Uygulaması
YEREL HABERLER Şuhut'ta öğrencilere Flor Vernik Uygulaması
Şuhut'ta trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Şuhut'ta trafik kazası: 6 yaralı
(Özel) Çölyak hastası oğlu için üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor Oğluna pişmaniye yedirebilmek için 2 yıl çalıştı Dünyada ilki başarıp glütensiz pişmaniye üretti Köydeki hayvanlarını satıp imalathane açtı Oğlu için glütensiz pişmaniye üreten Bülent Kılıçarslan, formülünü sır gibi saklıyor
YEREL HABERLER (Özel) Çölyak hastası oğlu için üretti, şimdi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X