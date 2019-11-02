Fuar Hastanesi’nden öğrenci ve velilere seminer

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Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Aile Danışmanı Elif Yücel ve beraberindeki doktorlar tarafından Nurettin Karaman İlköğretim Okulunda velilere ve öğrencilere seminer verildi.

Nurettin Karaman İlköğretim Okulunda Diş Hekimi Şahadet Kazan, Aile Danışmanı Elif Yücel, Diyetisyen Ecem Misci, Psikolog Hatice Ece Bayrak 4. sınıf öğrencilerine ve velilerine seminer verdi.

Velilere etkili iletişim çocuklarda sağlıklı beslenme, çocuklarda diş sağlığı, çocuklarda dikkat eksikliğinde ne yapmalı, öğrencilere mahremiyet eğitimi, diş fırçalama önemi, dikkat eksikliği, sağlıklı beslenme ve hazır gıda yememe konulu sunum yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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