Sandıklılı rahvan atçılar Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor Sekiz yaşında başladığı at sevgisi önce keyif biniciliği, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılan rahvan at yarışları ile devam etti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde keyif atçılığı ile başlayan serüven Türkiye Şampiyonasına kadar uzandı.

Sandıklı’da at yetiştiriciliği yapan Yunus Arslan, 8 yaşında başladığı at sevgisi önce keyif biniciliği, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılan rahvan at yarışları ile devam etti. Kısa sürede bu yarışmalarda birçok birincilik, ikincilik ve üçüncülük ile kupa ve madalyalar kazanan Yunus Arslan, son olarak hedefinin 17 Kasım’da İzmir Şirinyer Hipodromunda yapılacak olan Federasyon rahvan at yarışı şampiyonasında birincilik elde etmek olduğunu belirtti.



“Keyif atçılığı ile başladık, şampiyonaya gidiyoruz”

Bir yandan yükseköğretimine devam eden, diğer yandan da şampiyonaya hazırlanmak için rahvan atlarına zaman ayıran Yunus Arslan, “Yaklaşık 8 yaşında çevremden görerek bu heveslendim. Bizim atçılar arasında keyif atçılığı ve yarışçılık olur. Biz keyif atçılığı ile bu meraka başladık. Bir at nasip oldu, onunla yarışa girdik ve yarışlardan kısa sürede jokeyimiz Şükrü Derebeyi ile birçok kupamız oldu. Sandıklı’nın adını duyurduk. Başkanımız Mustafa Çöl’den den Sandıklı’da yarış sözü aldık. İnşallah gelecek sene burada da bir yarış yapmak istiyoruz. Atçılık güzel bir şey gençlerin çok ilgisi var. En son Nazilli’de büyük bir yarışımız oldu. Büyük orta kategorisinde 3.’lük yaptık. Bu ayın 17’sinde de Türkiye Şampiyonası var oraya katılacağız. Türkiye’nin çeşitli bölgelerine giderek atlarımızı yarıştırıyoruz” dedi.



“Türkiye’nin dört bir yanında bu yarışlar düzenleniyor”

At yetiştiricisi ve Jokey Orhan Demirok ise, “Türkiye’nin birçok ilinde bu yarışlar düzenleniyor. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından bu yarışlarda ilk üçe giren atlarımız. Sezon sonunda Türkiye şampiyonluğuna hak kazanıyor. Bunları kazanması için ilk üçe girmeleri, pedikürleri ve atların nüfus kimlikleri olması gerekiyor. Bunun yanında atların sağlıklı bir ortamda yarışmasına olanak sağlandığı gibi bu atlar kayıt altına alınarak at sahiplerini ileriye dönük daha iyi bir zemin oluşturmaya çalışıyor federasyonumuz. İki üç yarışımız kaldı. Son yarışımız federasyon yarışı olup son yarış federasyon yarışı olup tekrar yeni sezona atlarımız idman alarak yeni yarışlara hazırlanacak” dedi.

