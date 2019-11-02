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Bakan Soylu: “İktidarı milletten kaptırırız” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Partilileri ...

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Partililere seslenerek, "Bir cümle söylüyorum; 'İktidarı milletten kaptırırız.' Bu da bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülükten bir tanesidir. Onun için bu milletin daim iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeli ve çok gayret göstermeliyiz" diye konuştu.

Bakan Soylu: “İktidarı milletten kaptırırız” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Partilileri uyardı: “Milletin daim iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeli ve çok gayret göstermeliyiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Partililere seslenerek, “Bir cümle söylüyorum; ‘İktidarı milletten kaptırırız.’ Bu da bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülükten bir tanesidir. Onun için bu milletin daim iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeli ve çok gayret göstermeliyiz” diye konuştu.
Afyonkarahisar'da gerçekleşen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletin daim iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Soylu, "İktidarı milletten kaptırırız. Bir cümle söylüyorum; İktidarı milletten kaptırırız. Bu da belki bu ülkeye yapılabilecek olan en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Onun için bu milletin daimi iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeli ve gayret göstermeliyiz. Milletin değerlerine yabancılaşmış, milletin değerlerini aşağılamak için fırsat bekleyenlere ne olursunuz fırsat vermeyelim gayret gösterelim ve mücadele edelim. Şurada iki gece sabaha kadar çalıştım. Ne oldu bittim mi yani? 10 kilo mu verdim 5 kilo mu verdim? Hayır. Günde 16 saat çalışıyoruz. Sizlerde çalışıyorsunuz ve hep beraber çalışıyoruz. Ama şu önümüzdeki seçime kadar Türkiye'nin ayarını bozmaya çalışanlar, ondan sonrada bizden sonra gelecek olanlar öbür seçim döneminde onlarda bu sorumlulukta fazla çalışsınlar. Ama ne olursunuz işin ucunu bırakmayın. Yeni başladım yarın gideriz öbür gün gideriz demeyin. Milletin cenazelerinde ve şehit evlerinde olun. Gazilerle birlikte olun. Bakkalın, marketin derdini dinleyin. Siz dinlemezseniz başkaları istismar edecektir ve etmeye çalışacaktır" diye konuştu.
"Açık söylemek isterim ki mafyaya hastayım" diyen Bakan Soylu, tehditten nefret ettiğini söyledi. Soylu, "İyi takip etmişsinizdir. Ankara'da bunlara nefes aldırmıyoruz ve aldırmayacağız. Sadece Ankara değil, Türkiye'nin her noktasında. Vatandaşımız, esnafımız, iş adamımız rahat bir şekilde çocuğunu okula gönderen anneler rahat ve huzurlu bir şekilde gönderip getirecekler. Benim bir hastalığım budur. Çünkü tehditten nefret ederim. Vatandaşımızın tehdit edilmesinden veya birinin tehdit edilmesinden nefret ederim. Bunu konuda da önemli bir adım attığımızı söylemek istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza minnettarız. İlk İçişleri Bakanı olduğumuzda TCK'nın 220'inci maddesinin değiştirilmesi için kendisine talepte bulunduk ve Allah razı olsun hemen talimat verdi ve değiştirildi. Özellikle örgütlü suçlarda önemli adım atmamızı sağladı" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:23
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