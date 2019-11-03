Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendi Aynı dönerciden döner yiyen çoğu öğrenci 67 kişi geceyi hastanede geçirdi

"Gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi"

Afyonkarahisar’da aynı dönerciden tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Erenler mahallesinde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen onlarca kişi zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre; çoğu üniversite öğrencisi 67 kişi, bu gece mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle ambulans ve kendi imkanları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. İlk belirlemelere göre aynı saatlerde hastaneye başvuran 67 kişiye de gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedavi altına alındı.

Öte yandan zehirlenen kişilerin bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde aynı dönerciden döner yedikleri öğrenildi.

Meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından polis ekipleri zehirlenen öğrencilerin tedavilerinin ardından ifadelerini alırken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinden numune alınarak araştırma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

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