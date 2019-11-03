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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kurum: “Kentsel dönüşüm önceliğimiz”

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün öncelikleri arasında olduğuna dikkat çekerek, "Kentsel dönüşüm noktasında Ankara'da Altındağ'da, Mamak'ta, Çankaya'da, Elmadağ'da, Sincan'da, Kızılcahamam'da, Kahramankazan'da ve Bala'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bakan Kurum: “Kentsel dönüşüm önceliğimiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün öncelikleri arasında olduğuna dikkat çekerek, "Kentsel dönüşüm noktasında Ankara'da Altındağ'da, Mamak'ta, Çankaya'da, Elmadağ'da, Sincan'da, Kızılcahamam'da, Kahramankazan'da ve Bala'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor" dedi.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un sunumunun ardından sona erdi. Bakan Kurum sunum sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankara’da yapılan çalışmalara değinen Kurum, Ankara'nın problemleri, sorunları neyse Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ruhuna uygun bir şekilde hem meclis üyeleriyle, hem belediye başkanlarıyla, hem de teşkilatla istişarelerde bulunduklarını söyledi. Bakan Kurum, "Tek tek bütün belediye başkanlarımızı dinledik. Taleplerini aldık ve yapılması gereken 5 yıllık o vizyonda gönül belediyeciliği çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu, ortaya koymuş olduğu manifesto çerçevesinde ne yapabileceğimizi beraber istişare ettik" dedi.
Kentsel dönüşümün öncelikleri olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm noktasında Ankara'da Altındağ'da, Mamak'ta, Çankaya'da, Elmadağ'da, Sincan'da, Kızılcahamam'da, Kahramankazan'da ve Bala'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bunlara bugün diğer ilçelerimizle de yine tarihi kent meydanlarındaki dönüşüm yine dönüştürülmesi gereken acil öncelikli riskli alanlardaki dönüşümleri ekledik ve hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.
Millet bahçeleri noktasında Ankara'da toplamda 2 milyon 823 bin metrekare tam 10 tane millet bahçesi yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Bu millet bahçelerine baktığınızda gerçekten Ankara için çok önemli olduğunu düşündüğümüz iklim değişikliği ile mücadele noktasında şehirde yeşil alan koridorlarının açıldığı Atatürk Kültür Merkezi millet bahçesi yine İmrahor Gölbaşı'yla, İmrahor'u birbirine bağlayacak millet bahçesi Gölbaşı Mogan millet bahçesi ve Cebeci Stadyumumuzun olduğu yine Gençlik Spor Bakanımızın da bu konuda çok büyük destek verdiği Cebeci Millet Bahçesini Kazan'da, Çubuk'ta, Sincan'da, Gölbaşı'nda, Kızılcahamam'daki millet bahçeleriyle birlikte artık sadece il merkezinde değil, ilçe merkezlerinde de vatandaşın gidip vakit geçirebileceği bahçeleri de yapıyoruz" dedi.
Mogan Gölü'nde çevreyi ve doğayı korumak adına millet bahçesi projesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, "Aynı zamanda dip çamuru temizliğini yapıyoruz. 3 milyon metreküp dip çamuru temizliği yaptık. Kalan 3 milyon metreküple ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyor ve yine bölgemiz için Gölbaşımız için önemli projeyi hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Tüm amacımız, hedefimiz vatandaşlara daha iyi hizmet vermek" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR

03 Kasım 2019 Pazar

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