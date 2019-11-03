BAL: Sandıklıspor: 0 - Aliağaspor: 1

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 7. hafta maçında Sandıklıspor Aliağaspor'a 10 mağlup oldu.
Sandıklıspor'un sahasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 7. hafta maçında Aliağaspor, Sandıklıspor'u 10 yendi. Aliağa'nın golünü 57. dakikada Güray Kula kaydetti. Aliağaspor'dan Özkan Yılmaz kırmızı kart görürken, Aliağaspor, 3 puanın sahibi oldu.
AFYONKARAHİSAR
03 Kasım 2019 Pazar
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