Sandıklı’da dislekli farkındalık eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sandıklı’da dislekli farkındalık eğitimi

İHA

Sandıklı'da 7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında eğitim verildi.

Sandıklı’da dislekli farkındalık eğitimi

Sandıklı'da 7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında eğitim verildi.
Sandıklı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda ilçede bulunan okul müdür ve müdür yardımcılarına İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları Ahmet Şengün ve Ülkü Asıltürk tarafından bilgiler verildi. Verilen eğitimde öğrencilerde görülen öğrenme bozukluklarında ailelerin biran önce bilgilendirilmesi istendi.
Katılımcılara disleksi (öğrenme güçlüğü) hakkında bilgiler aktaran Doktor Şengün, “Bilindiği üzere öğrenme, en yalın anlamda bilginin kazanılması olarak tanımlanırsa, bireyin bilgiyi kazanırken zorlanması sonucunda ortaya çıkan sorunlara da öğrenme güçlüğü denebilir. Özgül öğrenme güçlüğü eğitim sistemiyle ilişkili bir kavram olduğundan ilköğretim döneminde belirtileri ortaya çıkmakta ve böylelikle tanı konulabilmektedir. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğun zekâsı normal ya da normalin üstündedir. Ruhsal bir hastalığı ve duyusal bir özrü olmaması ve iyi eğitim almasına rağmen dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermektedir. Özgül öğrenme güçlüğünün alt tipleri olarak; okuma güçlüğü (disleksi), yazılı anlatım güçlüğü (disgrafi) ve sayısal güçlük (diskalkuli) belirtilebilir” şeklinde konuştu.
İlçe sağlık ekipleri tarafından köy ziyaretleri yapılarak vatandaşlara da disleksi hakkında bilgiler veren toplantılar düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sandıklı’da obezite ve sağlıklı beslenme bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Sandıklı’da obezite ve sağlıklı beslenme ...
Bu kafeyi 14 down sendromlu birey işletecek
YEREL HABERLER Bu kafeyi 14 down sendromlu birey işletecek
Amatör lig maçında gerginlik
YEREL HABERLER Amatör lig maçında gerginlik
BAL: Sandıklıspor: 0 - Aliağaspor: 1
YEREL HABERLER BAL: Sandıklıspor: 0 - Aliağaspor: 1
Bakan Kurum: “Kentsel dönüşüm önceliğimiz”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Kentsel dönüşüm önceliğimiz”
Kurtulmuş: “PYD, YPG ve FETÖ eli kanlı bir terör örgütüdür” “FETÖ terör örgütünün başını bir dini lidermiş gibi göstermek dine de hakarettir” “Hem Kılıçdaroğlu hem millet rahat olsun. Cumhurbaşkanımız bu aziz milletin hakkını, hukukunu, onurunu, şerefini her zeminde koruyabilecek bir güce ve inanca sahip” “Bu coğrafyadaki petrol kaynaklarına oturmak istiyorlar” “Biz kimin hangi partiyi kuracağına karar verecek durumda değiliz”
YEREL HABERLER Kurtulmuş: “PYD, YPG ve FETÖ eli kanlı bir terör ...
'Gastronomi' yerine 'yemek sanatı' AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Gastronomi lafını da bir kaldırmamız lazım"
YEREL HABERLER 'Gastronomi' yerine 'yemek sanatı' AK Parti Genel ...
Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendi Aynı dönerciden döner yiyen çoğu öğrenci 67 kişi geceyi hastanede geçirdi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi ...
Kurtulmuş: “Ortadoğu’yu terör örgütleri üzerinden dizayn etmeye çalışıyorlar” AK Parti Afyonkarahisar 86. İl Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL HABERLER Kurtulmuş: “Ortadoğu’yu terör örgütleri üzerinden ...
Bakan Soylu: “İktidarı milletten kaptırırız” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Partilileri uyardı: “Milletin daim iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeli ve çok gayret göstermeliyiz”
YEREL HABERLER Bakan Soylu: “İktidarı milletten kaptırırız” İçişleri ...
Sandıklılı rahvan atçılar Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor Sekiz yaşında başladığı at sevgisi önce keyif biniciliği, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılan rahvan at yarışları ile devam etti
YEREL HABERLER Sandıklılı rahvan atçılar Türkiye Şampiyonasına ...
AK Parti'li Özhaseki: "Algı operasyonunu ustaca yapmaya başladılar”
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: "Algı operasyonunu ustaca ...
Milletvekili Eroğlu’ndan Sandıklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Eroğlu’ndan Sandıklı’ya ziyaret
Fuar Hastanesi’nden öğrenci ve velilere seminer
YEREL HABERLER Fuar Hastanesi’nden öğrenci ve velilere seminer

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X