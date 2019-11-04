Sandıklı’da obezite ve sağlıklı beslenme bilgilendirme toplantısı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde köyde yaşayan vatandaşlara obezite, sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ekinhisar köyü köy konağında yapılan toplantıda, Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi Diyetisyeni Seyit Ramazan Karadoğan tarafından kadın ve erkeklere obezite ile mücadele konusunda bilgiler aktarıldı.

Obezite nedir, nasıl saptanır? Obezitenin nedenleri nelerdir? Obezitenin yol açtığı sağlık problemleri ve tedavi yöntemleri, sağlıklı yaşam, dengeli ve sağlıklı beslenme için temel yaklaşımlar, sağlıklı yaşam için dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verildiği toplantı sonrası İlçe Sağlık müdürlüğünde görevli hemşire Naime Öztürk ve Ebe Zehra Orhan tarafından vatandaşların boy, kilo ölçümleri yapıldı.

Sandıklı Belediye Düğün Salonunda bulunan merkeze vatandaşların kimlikleri ile gelmeleri halinde ücretsiz olarak Halk Sağlığı ekipleri tarafından tedavi uygulandığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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