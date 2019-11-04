Afyonkarahisar’da feci kaza: 3’ü ağır 5 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, AfyonkarahisarIsparta il yolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Afyonkarahisar iline doğru seyir halinde bulunan Ramazan Aygördü yönetimindeki (21) 03 EE 410 plakalı otomobil, sürücünün tehlikeli virajın ardından direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Otomobilen ters döndüğü kazada, sürücü ile araçta bulunan Ali Aygördü (44), Nuriye Aygördü (42), Melahat Aygördü (19) ve Niyazi Aygördü (20) yaralandı. Yaralılardan 3’ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.