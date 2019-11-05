Otomobil toprak yığınına çarparak takla attı: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ÇayDinar karayolu Karacaören istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ÇayDinar karayolu istikametinde seyir halinde bulunan Yusuf S. yönetimindeki 03 PT 105 plakalı otomobil, Karacaören mevkiine geldiği esnada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybedip sağ tarafında bulunan toprak yığınına çarpması sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında Yusuf S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Yusuf S. Çay Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralı Yusuf S. tedavisinin devam ettiği belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:58

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