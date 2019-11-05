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Şuhut Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.

Şuhut Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.
Başkan Recep Bozkurt başkanlığında Şuhut Belediyesi salonunda, Meclis üyelerinin katılımları ile gerçekleşen toplantıda gündem maddelerinin ele alınarak karara bağlandı. Başkan Bozkurt ve Meclis üyeleri ilçeye yapılacak hizmet kapsamındaki çalışmalarla ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Toplantı, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR

05 Kasım 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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