Şuhut Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Recep Bozkurt başkanlığında Şuhut Belediyesi salonunda, Meclis üyelerinin katılımları ile gerçekleşen toplantıda gündem maddelerinin ele alınarak karara bağlandı. Başkan Bozkurt ve Meclis üyeleri ilçeye yapılacak hizmet kapsamındaki çalışmalarla ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Toplantı, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:01

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.