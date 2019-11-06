Türkiye Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar’da düzenlenecek

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Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. Ayak yarışları 910 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar’da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2019 takviminde yer alan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayağı 910 Kasım tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi’nde düzenlenecek. Afyonkarahisar Belediyesi’nin destekleriyle yapılacak sezonun 4. Ayak yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak. Yarışlar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı kapsamında düzenlenecek.

Türkiye Motokros Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc ve Veteran sınıflarında koşulacak. Hava ve pist şartları nedeniyle 50 cc yarışları düzenlenmeyecek.

AFYONKARAHİSAR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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