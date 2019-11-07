74 yaşındaki şahıstan 5 gündür haber yok Üniversite okuyan torununu ziyarete gelen Hasan Hüseyin Cesur aranıyor

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde üniversite okuyan torununu ziyarete gelen 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Cesur'dan 5 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'da ikamet eden 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Cesur, 2 Kasım Cumartesi günü Şuhut ilçesinde üniversite okuyan torununu görmeye geldi. Ailesi 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Cesur'dan 5 gündür haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine güvenlik güçleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. 5 gündür kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin Cesur'dan halen bir haber alınamadı. Ailesi Hasan Hüseyin Cesur'un başına birşeyler gelmiş olabileceğini belirterek bundan dolayı endişe duyduğunu belirtti.

AFYONKARAHİSAR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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