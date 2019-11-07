Kaymakam Kaya köy halkının sorunlarını dinledi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Kayabelen köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlk olarak köy muhtarlığını ziyaret eden Kaymakam Kaya, burada Kayabelen Köyü Muhtarı Hamza Oğuz ve vatandaşlar ile bir süre hasbihal ederek vatandaşların telefon şebeke hattı ve içme suyu isale hattı sorunlarını dinledi. Gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Kaymakam Kaya, vatandaşlar ile günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Oğuz ve vatandaşlar, Kaymakam Kaya'ya teşekkür ettiklerini belirtti.

AFYONKARAHİSAR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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