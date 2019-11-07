Afyonkarahisar’da tren hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'daki bir hemzemin geçitte trenin kum yüklü hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Afyonkarahisar Antalya karayolunun 25. kilometresi Damlalı mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. 03 DY 803 plakalı Kemal Ç. yönetimindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, hemzemin üzerinden geçiş yaparken tren çarpması sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü Kemal Ç., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

Jandarmanın olayla ilgili çalışması sürüyor.

AFYONKARAHİSAR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:59

YATSI 19:18

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