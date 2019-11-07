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Bolvadin’de nefes kesen kovalamaca Şüpheli araç jandarma ekiplerinden kaçamadı Hacizli araç ele ...

İHA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde radara girerek hız ihlali yaptıktan sonra kaçan şüpheli araç jandarma trafik ekiplerinden süren kovalamaca sonrası ele geçirildi, aday sürücünün ehliyeti iptal edilerek 9 bin 585 lira ceza kesildi.

Bolvadin’de nefes kesen kovalamaca Şüpheli araç jandarma ekiplerinden kaçamadı Hacizli araç ele geçirildi, aday sürücünün ehliyeti iptal edilerek 9 bin 585 lira ceza kesildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde radara girerek hız ihlali yaptıktan sonra kaçan şüpheli araç jandarma trafik ekiplerinden süren kovalamaca sonrası ele geçirildi, aday sürücünün ehliyeti iptal edilerek 9 bin 585 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolvadin Jandarma Trafik ekipleri tarafından Emirdağ Bolvadin Çay karayolu 29. kilometresinde yapılan radarlı hız kontrolü esnasında hız sınırını aşan 03 HB 548 plakalı otomobil jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Kaçan otomobilin peşine düşen ekipler aracın hacizli yakalamalı olarak arandığı belirlendi. Emirdağ güzergâhına doğru kaçan aracı yakalamak için jandarma ekiplerince kurulan koordineyle Emirdağ ilçesi girişine kapama yapıldı. Yapılan kapamayı gören sürücü bu sefer de ters şeride girerek kaçmaya devam etti. Araç sürücüsünün yapılan tüm sesli ve ışıklı ikazlara uymaması üzerine arka sol lastiğine ateş edilerek lastiği patlatıldı. Sürücü aracının lastiğinin patlamasına rağmen kaçmaya devam etti. Emirdağ trafik ekipleri tarafından aracın kaçtığı güzergâhta tekrardan kapama yapılarak araç durduruldu. Araçtan inen sürücü N.C.Ö. bu sefer de yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü gözaltına alındı. Sürücü N.C.Ö.’nün aday sürücü olduğu tespit edilerek ehliyeti daimi olarak iptal edilirken 9 bin 585 TL’de para cezası kesildi.

AFYONKARAHİSAR

07 Kasım 2019 Perşembe

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