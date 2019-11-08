Jandarmadan kıraathanelerde trafik eğitimi

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Birimi görevlileri, köylerdeki kıraathanelerde bulunan vatandaşlara sürücü ve yayalara yönelik trafik eğitimi verdi.

Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kd. Üstçavuş Aziz Baz tarafından verilen eğitime katılan vatandaşlara Sandıklı ilçesinde meydan gelen kaza nedenleri açıklandı. Kaza nedenlerinin ülke genelinde yüzde 97’sinin sürücü hatalarından kaynaklandığı belirtildi. Aziz Baz 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik” yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle araç sürücülerinin yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltarak yaya geçidinden geçmekte olan varsa yayalara ve öğrencilere ilk geçiş halkının verilmesi gerektiğini ifade etti. Geçiş önceliği vermeyen sürücülere 488 TL trafik cezası uygulandığını bildirildi.

Seyir esnasında emniyet kemerinin kullanılmasının faydaları, kullanılmaması durumunda oluşacak olumsuz durumlar ile seyir halinde cep telefonun kullanmanın sakıncaları görsel olarak anlatıldığı eğitimde, vatandaşlar tarafından trafik konusundaki sorular cevap buldu.

Trafik eğitiminden memnun olduklarını ifade ettiği trafik eğitimlerinin meydana gelebilecek trafik kazalarını önleyebilmek için zaman zaman bu tür trafik eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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