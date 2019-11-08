Başkan Mustafa Çöl’den Mevlid Kandili mesajı

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Mevlid Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Çöl, mesajında; “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandiline erişmiş olmanın mutluluğunu milletçe hep beraber yaşıyoruz. İnsanlığın her zaman ve mekânda Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği ilâhî mesaja ve bu mesajın hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. Uğruna kâinatın yaratıldığı Sevgili Peygamberimizin doğum yıl dönümlerinde ve hayatımızın her döneminde örnek hayat çizgisini, söz ile davranışlarını uygulayıp yaşayabilmek, hiç şüphesiz ki bizlerin Peygamberimize olan bağlılığının bir ifadesi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularımızı güçlendiren Mevlid Kandili'nin ülkemize ve tüm İslam âlemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

AFYONKARAHİSAR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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