Afyonkarahisar’da Öğretmenler Kupası Grup Müsabakaları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler ve Kadınlar Grup Müsabakaları Afyonkarahisar’da düzenlendi. Final karşılaşmasında Kütahya Simavlı erkek öğretmenler kadınlarda ise Eskişehirli öğretmenler birinci oldu.

Afyonkarahisar Tınaztepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 10 ilden öğretmenlerden oluşan voleybol takımları katıldı. Bölge finalinde ise Kütahya'nın Simav ilçesi ile Manisa'ın Salihli ilçesi öğretmenleri karşılaştı. Simavlı öğretmenler, maçı 25 15, 25 13 ve 25 21 skorlarla 30 kazandı. Eskişehirli kadın öğretmenler ise, İzmirli öğretmenleri 32’lik skorla mağlup ederek büyük finale katılmaya hak kazandı. Karşılaşma sonrası düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

AFYONKARAHİSAR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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