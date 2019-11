Atletler Atatürk Yol Koşusu’nda ter döktü

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Atatürk Yol Koşusu, 300'e yakın sporcunun katılımıyla yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesinin Atatürk Haftası dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Atatürk Yol Koşusu 19. kez gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Zafer Meydanı'nı dolduran atletler, renkli görüntülere sahne oldu. İzmir yolu üzerinden başlayıp Zafer Meydanı'nda sona eren ve on ayrı kategoride yapılan yarışmaya 300'e yakın sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen yarışma boyunca atletler, bitiş çizgisine en önde ulaşabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Yarışmanın startını Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek verdi. Başkan Zeybek, tüm yarışmacılara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Afyonkarahisar Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Başkan Zeybek, yarışmaya katılmaları yönünde çocuklarını teşvik eden aileleri de tebrik etti.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüllerini, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, Atletizm İl Temsilcisi Mehmet Kaya ve atletizm hakemleri tarafından verildi.

