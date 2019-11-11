Şuhut'taki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, ŞuhutAkyuva köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Akyuva köyü istikametine doğru seyir halinde olan Burhan Tosun (17) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile karşı yönden gelen Hayrettin Karakaya (69) yönetimindeki 03 DT 868 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Burhan Tosun, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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