İşsizler Derneği’nden kömür kampanyası

İşsizler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hasan Kaya, işsiz ve dar gelirli vatandaşlar için kömür kampanyasının başladığını bildirdi.

Başkan Kaya, kış mevsimin yaşandığı şu günlerde özellikle işsiz, dar gelirli ve halini söyleyemeyen onurlu vatandaşları soğuğun insafına terk etmemek adına kömür giyim ve gıda kampanyalarının devam ettiğini ifade etti. Kaya, “İlimizde mevsim gereği kış gelince işsizlik artmaktadır. Devletimiz ve valiliğimiz işsizlerimize sosyal güvencesi olmayanlara kömür yardımı yapmakta onları bu kış günlerinde ısıtmaktadır. Ne var ki işten yeni ayrılmış halen sigortası gözüken fakat işi olmayan bir sürü insanımız var. Bir de okula giden çocuğu olanlarla işte biz bunlara ulaşıyoruz. İşi olanın ise asgari ücreti ile okuyan çocuğu, ev kirası, elektrik su derken elinde sadece ekmek parası kalmaktadır. Bu durumda yüzlerce insanımız vardır. Derneğimize bu konuda yardım talep etmek için günde onlarca kişi gelmektedir. En dikkatimizi çeken ise onurlu vatandaşlarımızın sosyal kurumlara gidememekte ve bizleri bulmaktadırlar. Afyonlu hayırsever iş adamlarımız ve vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olduğunu bilmekteyiz. Geleneksel olarak her kış düzenlediğimiz ‘bir torba kömürde sen al ki, çocuklar üşümesin kampanyasını’ başlatıyoruz. Bu kampanyada kömür yardımında bulunacak olan hayırseverlerimize kömür ihtiyacı olan vatandaşlarımızın direk adreslerini veriyoruz. Dikkat ettiğimiz en önemli konu Kömürü verenle alan bilmektedir” diye konuştu.

Dernek olarak sadece kömür gıda ve giyimin yanı sıra iş bulma imkanı da sağladıklarını belirten Kaya, “Bize müracaat eden işsizleri öncelikle iş ve işçi bulma kurumuna yönlendirdiklerini kaydı olup ta iş bulamayan işsizlere kendileri hayırsever işadamları sayesinde iş buluyoruz. Dernekte üyelerimiz sadece işsizler değil. Hayırsever iş adamları da derneğe üye. Hedefimiz bu sene 300 ihtiyaç sahibi aileyi sıcak yuvalarında sevindirmektir. Biz dernek olarak hayırsever kişi ve kuruluşlara ihtiyaç sahibi kişilerin adreslerini veririz Onlarda o kişiye gönderirler. Dernek olarak biz köprü vazifesi yapmaktayız. Afyonkarahisardaki hayırsever kişi ve kuruluşları kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

AFYONKARAHİSAR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:56

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.