Şuhut jandarma trafik ekiplerinden 'Önce yaya' uygulaması

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Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından bağlı köylerde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un ''Yaya öncelikli trafik yılı'' ilan edilmesi nedeniyle trafik ekipleri tarafından köy okul önlerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yapıldı. Jandarma Trafik ekipleri uygulamada seyir halinde bulunan sürücüleri durdurarak 'Öncelik Yaya' projesi ile ilgili bilgilendirdi.

AFYONKARAHİSAR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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