Nuribey'de Mevlid-i Nebi Haftası

Afyonkarahisar'ın Nuribey İmam Hatip Ortaokulu ve İsmet Atilla Ortaokulu tarafından Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Nuribey Kasabası Halı Sahasında düzenlenen proğramda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed S.A.V. Kur'anı Kerim tilaveti, ilahiler ve semazen gösterileri eşliğinde düzenlenen etkinlikte anıldı. Mevlidi Nebi proğramı, Nuribey İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni İbrahim Güngör'ün sunumu ile devam etti. Proğramda Kur'anı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu esnada ise vatandaşlar duygularına hakim olamadı.

AFYONKARAHİSAR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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