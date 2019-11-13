Fidanlar bebeklerle büyüyecek Her bir bebeğin fidanı olacak

Afyonkarahisar’da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, yeni doğan bebeklerini nüfusa kaydettirmek için gelen vatandaşlara fidan hediye ediyor.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamından geçtiğimiz 11 Kasım’da düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" adlı etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’ın talimatıyla bir destek de İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden geldi. “Kampanyaya Bir Çocuk Bir Fidan” etkinliği ile destek olan İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü yeni doğan bebeklerini nüfusa kaydettirmek için gelen vatandaşlara fidan hediye ediyor. Hafta boyunca devam edecek etkinlik ile her bebeğin bir fidanı olacak. Dikilecek fidanlar ile de daha yeşil bir Afyonkarahisar için fidan desteği sağlanmış olacak.

AFYONKARAHİSAR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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