Tedavileri tamamlanan 3 kızıl geyik yavrusu üretim merkezine gönderildi

Yaz aylarında kırsal kesimlerde yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kızıl geyik yavrusu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki tedavilerinin ardından Eskişehir Çatacık Parkı ve Geyik Üretim Merkezine gönderildi.

Yaz aylarında yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan 3 kızıl geyik, duyarlı vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) getirilen geyikler burada rehabilite edildi. Sağlıklarına kavuşan 3 kızıl geyik yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM’den alınarak, Eskişehir Çatacık Parkı ve Geyik Üretim Merkezine götürüldü. Burada yavru geyikler yaban hayatına alışmalarının ardından doğaya salınacak.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, 3 kızıl geyik yavrusunun tedavilerinin tamamlandığını söyledi. Kandır şöyle devam etti:

“Tedavisi tamamlanan yaklaşık 56 aylık yaşlarda 3 kızıl geyiği doğaya gönderiyoruz. Bunların 2 tanesi Afyon kırsalında bulundu. Bir tanesi yırtıcı hayvan saldırısına uğramış, diğeri ise bitkin haldeydi. Bir diğeri de Eskişehir’den gelmişti. Muhtemelen bir yırtıcıdan kaçarken ayağını kırmıştı. Bugün 3’de sağlıklı haldeler. Artık doğaya dönebilecek durumdalar. Tabi el ile biberonla büyüttük hepsini. İnsana alışıklar tamamen doğal bir ortama salmak gibi bir lüksümüz yok. Doğa Koruma Milli Parklar’a ait Eskişehir Çatacık’ta geyik üretme istasyonu var. Orası doğal bir yaşam alanı geyikler için. Daha öncede büyüttüğümüz geyikleri hep oraya göndermiştik bugünde 3 yavrumuzu oraya gönderiyoruz. Çatacık’ta çok geniş bir büyük bir arazi. Çok fazla insanla iletişim halinde olmadıkları için yabanileşebiliyorlar ve uygun zamanda doğaya dönebilecekleri yaşa geldikleri zaman yeniden doğa ile özgür bir şekilde buluşacaklar.”

AFYONKARAHİSAR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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