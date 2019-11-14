Şuhut jandarması çocuklar sevindirdi

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Şuhut ilçesine bağlı ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitapları dağıtıldı, akabinde 19. Trafik Timi tarafından minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya önderliğindeki ekinliğe Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Ali Özdemir de eşlik etti.

AFYONKARAHİSAR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.