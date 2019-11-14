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Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

İHA

Afyonkarahisar'da Şehit Şafak Evran adına Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda kütüphane açıldı.

Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

Afyonkarahisar'da Şehit Şafak Evran adına Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda kütüphane açıldı.
Açılış merasimine, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Yazar Hasan Başdemir, şehit annesi, babası ve Eşi Canan Şahin Evran, protokol üyeleri ile birlikte eğitim camiası üyeleri katıldı.
Şehit Şafak Evran adına kurulan kütüphanenin açılış kurdelesini şehit annesi, babası ve eşi kesti. Açış kurdelesinin kesiminin ardından kurulan kütüphaneyi gezen Teğmen Yassıkaya ve beraberindeki eğitim camiası, 2 bin 23 kitaptan oluşan kütüphanedeki kitapları inceledi. Zaman zaman Şehit Şafak Evra'nın ailesi açılış merasiminde duygu dolu anlar yaşadı.

AFYONKARAHİSAR

14 Kasım 2019 Perşembe

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