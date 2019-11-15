20 bin çekiç darbesiyle bakırdan manzara resmi Afyonkarahisarlı bakır ustasının yeteneği şaşırtıyor Çekiç darbeleriyle bakıra şekil veriyor 75 yaşında hem koleksiyoner hem de bakır dövme ustası Yakup Çetinkaya; “Resim yapmayı bilmiyorum, ama bakırı şiir gibi işliyorum”

Afyonkarahisar'da uzun senelerdir demir doğrama ve bakır süslemeciliği yapan 75 yaşındaki Yakup Çetinkaya, hem koleksiyonları hem müzeye çevirdiği iş yeri hem de bakır dövme sanatıyla dikkat çekiyor. Çetinkaya 20 bin çekiç vurarak yaptığı manzara resmine gözü gibi bakıyor.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde emekli olmasına rağmen mesleğini sürdüren 3 çocuk babası 75 yaşındaki Çetinkaya, çekiçle bakır dövme sanatıyla ortaya çıkardığı manzara resimleriyle görenleri büyülüyor. En küçük bir manzara resmine dahi 2 bin çekiç vurarak şekil veren Çetinkaya'nın 1520 bin çekiç vurarak ortaya çıkardığı manzara resimleri oldukça beğeniliyor. Resim çizme yeteneğinin olmadığını belirten Çetinkaya'nın bakıra çekiçle vurarak yaptığı manzara resimleri usta ressamların eserlerini aratmıyor.

Tarihi eşyaları iş yerinde sergiliyor

Öte yandan Çetinkaya, koleksiyonerliğiyle de tanınıyor. Çetinkaya, 61 yıl önce annesinin hediye ettiği ahşap kutudan etkilenerek kibrit biriktirmeye başladı. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin kibrit biriktiren Çetinkaya, iş yerinin bir bölümünde sergilediği koleksiyonuna gözü gibi bakıyor. Çetinkaya biriktirdiği kibritlerin yanı sıra, tarihi fotoğraf makineleri, plaklar, ütüler, gaz lambaları ve buna benzer daha yüzlerce tarihi eşyayı iş yerinde sergiliyor.

"Küçük bir manzara bile 23 bin bin çekiç vurularak yapılır"

Usta Yakup Çetinkaya yaptığı açıklamada, 51 senelik esnaflık hayatının olduğunu ifade ederek, “İlkokuldan mezun olduktan sonra sanat okuluna gittik. 1958 yılında sanat okulunda başladım. İlk meslek hayatım oradadır. O günden bugüne kadar 61 sene geçti. Tabi, askerliğimiz 1 yıl öğretmenliğimiz ve dışarıda çalıştığım zamanlar oldu. 51 senelik de esnaflık hayatım vardır. Bakır dövme işi meşakkatli bir iştir. Küçük bir manzara bile 23 bin bin civarında çekiç vurularak yapılır. Bu işlem bakmadan tersinden yapılıyor. Kolay bir iş değil ama maalesef şimdi gençlerde hiç heves yok. Ben kendim buldum bu mesleği. Kendim düşünerek yaptım. Öğretelim istiyorum ama öğrenecek kimse yok maalesef” dedi.

"Elimden geldiğince devam edeceğim"

Manzara resimlerinin üzerine yoğunlaştığının altını çizen Çetinkaya “Benim yaptığım şey sadece manzara resimleri. Başka yerlerde tabi el dövmesi bakır işçiliği bir hayli çoktur. Gaziantep tarafında da çok güzel şeyler yapılıyor. Sağlığımız el verdi müddetçe bu işi yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

"Geleceğe ışık tutsun diye sergiliyoruz"

Gençlik yıllarında koleksiyonculuğa başladığının altını çizen Çetinkaya, 2 bin civarında kibrit biriktirdiğini belirti. Çetinkaya şunları kaydetti:

"Biraz pul koleksiyonum var. Sonra sağdan soldan gelen şeyler birlikte iş yerimiz müze gibi oldu. Burada çeşitli daktilo çeşitleri, fotoğraf makineleri, müzik setleri, gaz lambaları, gaz ocakları çeşitli el aletleri var. Bunları biriktirdik geleceğe ışık tutsun diye bekliyoruz, sergiliyoruz.”

AFYONKARAHİSAR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.