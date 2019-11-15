Şuhut Belediyesi'nin parke taşı yenileme çalışmaları sürüyor

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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından parke taşı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile Kurtuluş Mahallesi Afyon Caddesi istikametinde parke taşı yenileme çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki parke taşı sorununu ortadan kaldırmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürü Abdullah Zeybek, "Belediye Başkanımız Recep Bozkurt'un talimatları ile ilçemizde bulunan parke taşı sorunlarını ele alarak ekiplerimiz ile beraber çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda çalışmalarımıza Kurtuluş Mahallesi Afyon Caddesi istikametine devam ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.

AFYONKARAHİSAR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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