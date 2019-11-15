Şuhut'ta ''Sıfır Atık Projesi'' etkinliği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ''Sıfır Atık'' projesi kapsamında ilçe genelinde eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine Şuhut Kaymakamlığı tarafından çevre temizliği, yenilebilir enerji, ekosistem, küresel ısınma temalı dergiler dağıtılarak bilgiler aktarıldı. İlçe genelindeki okullarda eğitim gören 4. sınıf öğrencileri ''Sıfır Atık'' projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte oldukça eğlenceli dakikalar geçirirdi. Sıfır atık Projesi kapsamında bir tema seçilerek öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanacağı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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