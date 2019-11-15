Afyonkarahisarlı minik öğrencilerden Atatürk Evi'ne ziyaret

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Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu 4 C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Yeter Işıklı önderliğinde Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Selçuklu İlkokulu 4 C sınıfı öğrencileri Alan Klavuzu Yazar Habip Akalın mihmandarlığında Büyük Taarruzun başladığı Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Atatürk evinde bulunan tarihi değerleri inceleyen minik öğrenciler, Akalın tarafından bilgilendirildi. Tarihi önem taşıyan bilgiler ile ilgili sorular soran öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü. Atatürk Evi ziyareti öğrencilerin günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. Ayrıca minik öğrenciler hatıra fotoğrafı çekimi esnasında asker selamı verdi.

AFYONKARAHİSAR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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