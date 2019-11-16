Beşik gibi sallanıyor Hiçbir önlem alınmayan direk tehlike saçıyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki bir mahallede bulunan ve düşme tehlikesi bulunan bazı telefon direklerinin beşik gibi sallanması çevrede yaşayan insanları endişelendiriyor.

Sadece parmak ucuyla bile dokunulduğunda beşik gibi sallanan direk için şimdiye kadar hiç bir önlem alınmadığı belirtiliyor. İlçenin Bağlarbaşı mahallesindeki telefon direklerinin büyük tehlike oluşturduğunu belirten Mahalle Muhtarı Ahmet Kahraman, “Mahallemizde bulunan bazı telefon direkleri her hangi bir güvenlik önlemi olmadığı gibi sadece parmağımın ucu ile hareket ediyor. Mahalledeki çocuklar ve sakinler büyük tehlike altında. Bu telefon direğinin altında oyun oynayan çocukların ve gelip geçen insanların can ve mal güvenliği tehdit altında. Bunun sorumluluğunu kabul etmiyorum. Defalarca ilgililere ulaşmaya çalıştık, ama bir türlü başaramadık. Yetkililerden bir an önce önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

AFYONKARAHİSAR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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