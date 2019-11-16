Akdağ Tabiat Parkı’nda sezon sona eriyor

Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı, önümüzdeki hafta son kez misafirlerini ağırladıktan sonra 2019 ilkbaharyazsonbahar sezonunu kapatacak.

Bu yıl Nisan ayından beri faaliyet gösteren Akdağ Tabiat Parkı Bungalov evleri, 2324 Kasım’da son kez misafirlerini ağırladıktan sonra 2020 Nisan ayına kadar kapılarını kapatacak. Bakım, onarım ve yenilme işlemlerinden sonra tekrar misafirlerimizle buluşacak olan Akdağ Tabiat Parkı vatandaşlara en güzel hizmeti verebilmek için gecegündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl sadece Bungalov evlerinde yaklaşık 2 bin vatandaşın misafir edildiği Akdağ Tabiat Parkında, özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi trafiğine uğramakla birlikte bölgenin sayılı cazibe merkezleri arasında günden güne çıtasını yükseltiyor.

AFYONKARAHİSAR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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