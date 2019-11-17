42 ebru sanatçısı bu festivalle bir araya geldi Türkiye’de ilk kez ebru festivali düzenlendi 1. Uluslararası Atabek Ebru Festivali’ne ilgi yoğun oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

42 ebru sanatçısı bu festivalle bir araya geldi Türkiye’de ilk kez ebru festivali düzenlendi 1. ...

İHA

Afyonkarahisar Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirilen Ebru Festivali kapsamında Türkiye'nin değişik illerinden gelen 42 ebru sanatçısı halkla bir araya gelerek uygulamalı olarak sanatın inceliklerini anlattı.

42 ebru sanatçısı bu festivalle bir araya geldi Türkiye’de ilk kez ebru festivali düzenlendi 1. Uluslararası Atabek Ebru Festivali’ne ilgi yoğun oldu

Afyonkarahisar Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirilen Ebru Festivali kapsamında Türkiye’nin değişik illerinden gelen 42 ebru sanatçısı halkla bir araya gelerek uygulamalı olarak sanatın inceliklerini anlattı.
Türk İslam sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan ebru sanatına özgü olarak ilk kez Afyonkarahisar’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Aşk Kültür ve Sanat Günleri kapsamında bir festival düzenlendi. Türkiye’nin birçok ilinden katılan 42 ebru sanatçısını aynı noktada buluşturan 1. Uluslararası Atabek Ebru Festivali’nde açılan statlarda, sanatçılar tarafından festivale katılan yediden yetmişe onlarca kişiye ebru sanatı hem anlatıldı hem de uygulamalı olarak gösterildi.

“Ebru festivali ilgi uyandırdı”
Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, düzenlenen festival hakkında bilgi vererek, Türk sanatları içerisinde minyatür, hat ve ebrunun önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Tanır, “Afyonkarahisar’ı sanatın merkezi yapabilme adına önemli çalışmayı sürdürüyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmada, Güzel Sanatlar Derneğimiz, Belediyemiz ve birçok kurumun desteğini alıyoruz. Ebru sanatıyla halkımızı buluşturmak, gençlerimizle ebru sanatıyla bağ kurdurabilmek adına önemli adımlar atmak için bu festivali gerçekleştirdik. Aşk Kültür ve Sanat Günleri kapsamında yürüttüğümüz bu sanat çalışmaları içerisinde Ebru Festivali oldukça ilgi uyandırdı. Ebru Festivalinin özellikle okullarda eğitim ve uygulama çalışmalarıyla başladık. Resmi açılışını dün yaptık. Bugünde Türk İslam sanatları içerisinde karma sergimizi gerçekleştirdik ham de Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen 42 ebru sanatçısı uygulama yaptılar, halkla buluştular, ebruyu sevdirme adına önemli adımı attılar” dedi.

“Ebru yüzde yüz Türk menşeli bir sanat”
Ebru Sanatçısı Doç. Dr. Şemsettin Ziya Dağlı, ebrunun tasavvufi olan bir sanat olduğunu belirterek yüzde yüz bir Türk sanatı olduğunu kaydetti. Dağlı, “Ebruda sonuca ulaşması biraz daha kolay. Başlangıç aşaması biraz zor, meşakkatli bir sanat olmasına rağmen sonuca gitmesi biraz kolay olan yüzde yüz menşeli bir Türk sanatıdır. Tamamen bize özgün, orjin olan malzemelerle yapılan bir Türk sanatıdır. Biraz onda kendimiz buluyoruz, geçmişteki izlerimiz buluyoruz. Tasavvufi olan bir sanat” dedi.

“İlk kez bir ebru festivali düzenleniyor”
Başka bir Ebru Sanatçısı Esengül İnalpulat ise Ebru üzerine ilk kez bir festival düzenlendiğini dolu dolu geçtiğini belirtti. İnalpulat, “Böyle farklı illerden gelen ebru sanatçılarının toplanması çok önemli. Yeni nesillerde biz aktarmaya çalışacağız. O yüzden ben burada olmaktan mutluyum. Terapi özelliği çok fazla, yapmasanız bile izlerken bile sizi rahatlatmaya götürür. Kullanılan malzemelerin doğal olması, aynı zamanda da sizi rahatlatıyor ve de suyla uğraşmanız sizi alıp götürüyor” diye konuştu.

“Okullarda ebruya olan ilgi arttı”
Afyonkarahisar’da özellikle okullarda ebru dersleri veren Zeynep Gürman, ebru sanatına ilişkin bilgi vererek özellikle okullarda ebru sanatına olan ilginin arttığını belirterek, “Ebru öğrenmek zor mu derseniz, tekniği ortaya koyduğumuzda 1 saatte biz size öğretiriz. Ama önemli olan ebrunun mutfağına girmek. Ebru mutfakta fırça bağlayarak, boya ezerek, kitre kıvamı, boya kıvamı, öt ayarı bunları yaparak giderseniz ebru yapmak gerçekten zor ve sabır isteyen bir sanat. Son zamanlarda yaygınlaşmasının sebebi ise bu tarz faaliyetlerin artması, okullarda öğretmenlerimizin ilgi duyması öğretmenlerin öğrencilere yaptırmasından dolayı bu sanatta arttı. Bizde bu festival kapsamında bugün açılışını yaptık ama pazartesi gününden itibaren de özellikle ebrunun mutfağını, ebru sanatçılarımızı, ebru sanatını ve sanatçı olmanın inceliklerini, sabrı edebi, ahlakı anlattık çocuklara ebruyla beraber sabır, edep, istikrar bunlar bizim paralel giden değerlerimiz. Onları anlattık çocuklara” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da büyükbaş hayvan üreticileri yem fiyatlarından dertli
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da büyükbaş hayvan üreticileri yem ...
Akdağ Tabiat Parkı’nda sezon sona eriyor
YEREL HABERLER Akdağ Tabiat Parkı’nda sezon sona eriyor
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da silahlı saldırı: 1 ölü
Beşik gibi sallanıyor Hiçbir önlem alınmayan direk tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Beşik gibi sallanıyor Hiçbir önlem alınmayan direk ...
Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar Bu da askeri nikah töreni
YEREL HABERLER Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar Bu da ...
Afyonkarahisarlı minik öğrencilerden Atatürk Evi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı minik öğrencilerden Atatürk Evi'ne ...
Şuhut'ta ''Sıfır Atık Projesi'' etkinliği
YEREL HABERLER Şuhut'ta ''Sıfır Atık Projesi'' etkinliği
Şuhut Belediyesi'nin parke taşı yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şuhut Belediyesi'nin parke taşı yenileme çalışmaları ...
'Şuhut Proje Yazıyor' kursiyerleri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER 'Şuhut Proje Yazıyor' kursiyerleri sertifikalarını ...
İscehisar'da “Peygamberimiz ve Aile” temalı konferans düzenlendi
YEREL HABERLER İscehisar'da “Peygamberimiz ve Aile” temalı konferans ...
Başkan Bozkurt, Çevre Hizmetleri Birliği toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, Çevre Hizmetleri Birliği toplantısına ...
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Bilgilendirme Toplantısı ...
20 bin çekiç darbesiyle bakırdan manzara resmi Afyonkarahisarlı bakır ustasının yeteneği şaşırtıyor Çekiç darbeleriyle bakıra şekil veriyor 75 yaşında hem koleksiyoner hem de bakır dövme ustası Yakup Çetinkaya; “Resim yapmayı bilmiyorum, ama bakırı şiir gibi işliyorum”
YEREL HABERLER 20 bin çekiç darbesiyle bakırdan manzara ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X