42 ebru sanatçısı bu festivalle bir araya geldi Türkiye’de ilk kez ebru festivali düzenlendi 1. Uluslararası Atabek Ebru Festivali’ne ilgi yoğun oldu

Afyonkarahisar Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirilen Ebru Festivali kapsamında Türkiye’nin değişik illerinden gelen 42 ebru sanatçısı halkla bir araya gelerek uygulamalı olarak sanatın inceliklerini anlattı.

Türk İslam sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan ebru sanatına özgü olarak ilk kez Afyonkarahisar’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Aşk Kültür ve Sanat Günleri kapsamında bir festival düzenlendi. Türkiye’nin birçok ilinden katılan 42 ebru sanatçısını aynı noktada buluşturan 1. Uluslararası Atabek Ebru Festivali’nde açılan statlarda, sanatçılar tarafından festivale katılan yediden yetmişe onlarca kişiye ebru sanatı hem anlatıldı hem de uygulamalı olarak gösterildi.



“Ebru festivali ilgi uyandırdı”

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, düzenlenen festival hakkında bilgi vererek, Türk sanatları içerisinde minyatür, hat ve ebrunun önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Tanır, “Afyonkarahisar’ı sanatın merkezi yapabilme adına önemli çalışmayı sürdürüyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmada, Güzel Sanatlar Derneğimiz, Belediyemiz ve birçok kurumun desteğini alıyoruz. Ebru sanatıyla halkımızı buluşturmak, gençlerimizle ebru sanatıyla bağ kurdurabilmek adına önemli adımlar atmak için bu festivali gerçekleştirdik. Aşk Kültür ve Sanat Günleri kapsamında yürüttüğümüz bu sanat çalışmaları içerisinde Ebru Festivali oldukça ilgi uyandırdı. Ebru Festivalinin özellikle okullarda eğitim ve uygulama çalışmalarıyla başladık. Resmi açılışını dün yaptık. Bugünde Türk İslam sanatları içerisinde karma sergimizi gerçekleştirdik ham de Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen 42 ebru sanatçısı uygulama yaptılar, halkla buluştular, ebruyu sevdirme adına önemli adımı attılar” dedi.



“Ebru yüzde yüz Türk menşeli bir sanat”

Ebru Sanatçısı Doç. Dr. Şemsettin Ziya Dağlı, ebrunun tasavvufi olan bir sanat olduğunu belirterek yüzde yüz bir Türk sanatı olduğunu kaydetti. Dağlı, “Ebruda sonuca ulaşması biraz daha kolay. Başlangıç aşaması biraz zor, meşakkatli bir sanat olmasına rağmen sonuca gitmesi biraz kolay olan yüzde yüz menşeli bir Türk sanatıdır. Tamamen bize özgün, orjin olan malzemelerle yapılan bir Türk sanatıdır. Biraz onda kendimiz buluyoruz, geçmişteki izlerimiz buluyoruz. Tasavvufi olan bir sanat” dedi.



“İlk kez bir ebru festivali düzenleniyor”

Başka bir Ebru Sanatçısı Esengül İnalpulat ise Ebru üzerine ilk kez bir festival düzenlendiğini dolu dolu geçtiğini belirtti. İnalpulat, “Böyle farklı illerden gelen ebru sanatçılarının toplanması çok önemli. Yeni nesillerde biz aktarmaya çalışacağız. O yüzden ben burada olmaktan mutluyum. Terapi özelliği çok fazla, yapmasanız bile izlerken bile sizi rahatlatmaya götürür. Kullanılan malzemelerin doğal olması, aynı zamanda da sizi rahatlatıyor ve de suyla uğraşmanız sizi alıp götürüyor” diye konuştu.



“Okullarda ebruya olan ilgi arttı”

Afyonkarahisar’da özellikle okullarda ebru dersleri veren Zeynep Gürman, ebru sanatına ilişkin bilgi vererek özellikle okullarda ebru sanatına olan ilginin arttığını belirterek, “Ebru öğrenmek zor mu derseniz, tekniği ortaya koyduğumuzda 1 saatte biz size öğretiriz. Ama önemli olan ebrunun mutfağına girmek. Ebru mutfakta fırça bağlayarak, boya ezerek, kitre kıvamı, boya kıvamı, öt ayarı bunları yaparak giderseniz ebru yapmak gerçekten zor ve sabır isteyen bir sanat. Son zamanlarda yaygınlaşmasının sebebi ise bu tarz faaliyetlerin artması, okullarda öğretmenlerimizin ilgi duyması öğretmenlerin öğrencilere yaptırmasından dolayı bu sanatta arttı. Bizde bu festival kapsamında bugün açılışını yaptık ama pazartesi gününden itibaren de özellikle ebrunun mutfağını, ebru sanatçılarımızı, ebru sanatını ve sanatçı olmanın inceliklerini, sabrı edebi, ahlakı anlattık çocuklara ebruyla beraber sabır, edep, istikrar bunlar bizim paralel giden değerlerimiz. Onları anlattık çocuklara” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.