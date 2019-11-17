Afyonkarahisar’da termal otellerde ara tatil yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyonkarahisar’da termal otellerde ara tatil yoğunluğu

İHA

Okulların 1 haftalık ara tatile girmesiyle Afyonkarahisar'da termal oteller yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Kasım ayının bereketli geçtiğini ifade ederek, kentin gelecek 4 yıl için dünya şehri olacağını söyledi.

Afyonkarahisar’da termal otellerde ara tatil yoğunluğu

Okulların 1 haftalık ara tatile girmesiyle Afyonkarahisar’da termal oteller yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Kasım ayının bereketli geçtiğini ifade ederek, kentin gelecek 4 yıl için dünya şehri olacağını söyledi.
Türkiye'nin 30 bine ulaşan yatak kapasitesiyle önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'da ara tatil yoğunluğu yaşanıyor. Ülke ve yurt dışının dört bir yanından aralarında şifa arayanların da bulunduğu misafirler Afyonkarahisar’daki termal otellerin yüzde 95’ni doldurdu. Yüksek mineral özelliğiyle dünya genelinde ün salan Afyonkarahisar’ın termal suları şifa arayanların yanı sıra vücudunu ve ruhunu da dinlendirmek isteyenlerin gözdesi haline geldi.
Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, 5 yıldızlı termal otellerde doluluk oranlarının yüzde 95 seviyesine ulaştığını belirterek, gelen misafirleri mutlu göndermek istediklerini ifade etti. Gümüşhan, “Bugün itibarıyla doluluklar daha da artıyor. Zannediyorum ki hem Afyonkarahisar hem Sandıklı bölgesindeki tüm termal oteller bu ara tatilde yüzde 100 doluluğa ulaşmış olacaktır. Bizim için Kasım ayı bereketli ay oldu. Öğrenciler bu ay tatil yapma fırsatı buldu. Dinlendikten sonra tekrar eğitim öğretim yılına başlayacaklar. Biz ilk ara tatilinden dolayı gerçekten çok mutluyuz. Hedefimiz tüm misafirlerimizi yüzde 100 memnun bir şekilde göndermek” dedi.
Otellerde çocuklar için çeşitli aktivitelerin olduğunu belirten Gümüşhan, Afyonkarahisar’ın gelecek 4 yılda dünya şehri olabileceğini ifade etti. Kentte termal havasının hakim olduğunun altını çizen Gümüşhan, “Ne soğuk ne sıcak tam bir termal havası var. Hem insanlar burada dinleniyorlar hem de termal tedavi oluyorlar. Bunun yanımda ruhen de dinleniyorlar. Burada ailelerin yanı sıra çocuklar da mutlu. Biz de mutluyuz. Afyonkarahisar artık termal turizmin başkenti oldu. Bu onaylandı. Doluluk anlamında da Afyonkarahisar zaten çok popüler Türkiye’de. Bunu dünyada yayabilirsek Afyonkarahisar’da ilerleyen yıllarda ziyaretçi sayısı artacaktır. Biz Afyonkarahisar’ı yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da tanıtabilirsek önümüzdeki 34 yıl içinde Afyonkarahisar bir dünya şehri olacaktır” dedi.
Eskişehir’den tatil için gelen Muharrem Çetinkaya ise, tatil için termalin başkenti Afyonkarahisar’ı tercih ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:
“Güzel huzurlu bir ortamdayız. Öğretmenim, ara dönem tatilinde termal tatil tercih ettik. Güzel bir ortam, şehrin kalabalığından sonra burası huzurlu ve dingin. Şifalı suları var. Bizim için güzel bir tatil olacağını düşünüyorum.”

AFYONKARAHİSAR

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

42 ebru sanatçısı bu festivalle bir araya geldi Türkiye’de ilk kez ebru festivali düzenlendi 1. Uluslararası Atabek Ebru Festivali’ne ilgi yoğun oldu
YEREL HABERLER 42 ebru sanatçısı bu festivalle bir araya ...
Afyonkarahisar’da büyükbaş hayvan üreticileri yem fiyatlarından dertli
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da büyükbaş hayvan üreticileri yem ...
Akdağ Tabiat Parkı’nda sezon sona eriyor
YEREL HABERLER Akdağ Tabiat Parkı’nda sezon sona eriyor
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da silahlı saldırı: 1 ölü
Beşik gibi sallanıyor Hiçbir önlem alınmayan direk tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Beşik gibi sallanıyor Hiçbir önlem alınmayan direk ...
Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar Bu da askeri nikah töreni
YEREL HABERLER Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar Bu da ...
Afyonkarahisarlı minik öğrencilerden Atatürk Evi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı minik öğrencilerden Atatürk Evi'ne ...
Şuhut'ta ''Sıfır Atık Projesi'' etkinliği
YEREL HABERLER Şuhut'ta ''Sıfır Atık Projesi'' etkinliği
Şuhut Belediyesi'nin parke taşı yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şuhut Belediyesi'nin parke taşı yenileme çalışmaları ...
'Şuhut Proje Yazıyor' kursiyerleri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER 'Şuhut Proje Yazıyor' kursiyerleri sertifikalarını ...
İscehisar'da “Peygamberimiz ve Aile” temalı konferans düzenlendi
YEREL HABERLER İscehisar'da “Peygamberimiz ve Aile” temalı konferans ...
Başkan Bozkurt, Çevre Hizmetleri Birliği toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, Çevre Hizmetleri Birliği toplantısına ...
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Bilgilendirme Toplantısı ...
20 bin çekiç darbesiyle bakırdan manzara resmi Afyonkarahisarlı bakır ustasının yeteneği şaşırtıyor Çekiç darbeleriyle bakıra şekil veriyor 75 yaşında hem koleksiyoner hem de bakır dövme ustası Yakup Çetinkaya; “Resim yapmayı bilmiyorum, ama bakırı şiir gibi işliyorum”
YEREL HABERLER 20 bin çekiç darbesiyle bakırdan manzara ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X