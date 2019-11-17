Emirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, EmirdağBolvadin yolu Suvermez kavşağında saat 10.00 sıralarında Bolvadin istikametinden Çifteler istikametine seyreden Muhammet K. (26) yönetimindeki 42 NK 068 plakalı araç ile Yunak istikametinden Emirdağ ilçesine giden Özgür B. (22) yönetimindeki 26 ABN 286 plakalı araç trafik ışığı ihlali sonrasında çarpıştı. Kazada Derya B. ve Umut G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine

haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:11

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